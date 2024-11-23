SON DAKİKA HABERİ: Emre Kocadağ, SABAH Spor'a konuştu! Hasan Arat'a cevap: Popülizm yapma

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, siyah-beyazlı camianın başkanı Hasan Arat'ın açıklamalarını SABAH Spor'a değerlendirdi. Kocadağ, çarpıcı ifadeler kullandı.
"BABA MESLEĞİNİ ONURLA YAPIYORUM AMA..."
"Başkanın sözlerinden aday olmayı düşündüğünü anlıyorum" diyen Kocadağ, "Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş'ı yönetmeyi kolay sanması gibi.
"POPÜLİZM YAPMAKTAN VAZGEÇMİYOR"
Sosyal medya ile gelip, iş yapanları silah gibi kullanıp şimdi şikayet etmek olmaz. Sosyal medya bumerang gibidir, gün gelir kullananı vurur. Eskiler 'Dolar arttı', yeniler 'Faiz arttı' diyor. Herkes kendi dönemindeki rakamlara bahane arıyor ama 30-40 milyon Euro'luk kontratlarla popülizm yapmaktan vazgeçmiyor. Beşiktaş, rakiplerin ağzıyla konuşmaz. Başkalarının değirmenine su taşımakla olmaz bu işler." İfadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz gün "Beşiktaş Meydanı" adlı toplantıda siyah-beyazlı kulübün gündemindeki soruları yanıtlamış, eski yöneticiler hakkında da konuşmuştu.
"SÜTLAÇ YAPMAYA BENZEMEZ..."
Arat, "Birisi 'Borç 100 milyon arttı' diyor, aynı ekipten başkası bir hafta sonra '150 milyon dolar arttı' diyor. Bu sütlaç yapmaya benzemez! Borç arttı, bu yapıda artmaması mümkün değil. Beşiktaş'ın rakamları hiçbir kulüpte konuşulmadığı kadar konuşuluyor. Eski yönetici arkadaşlar ne istiyorsunuz? Mali genel kurulda konuşmuyorsunuz, ibra olmuyorsunuz… Sonra boy boy demeç veriyorsunuz." demişti.