SON DAKİKA HABERİ: Emre Kocadağ, SABAH Spor'a konuştu! Hasan Arat'a cevap: Popülizm yapma

"BABA MESLEĞİNİ ONURLA YAPIYORUM AMA..."

"Başkanın sözlerinden aday olmayı düşündüğünü anlıyorum" diyen Kocadağ, "Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş'ı yönetmeyi kolay sanması gibi.