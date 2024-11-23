TRABZONSPOR HABERİ: Scout şefi Eren Mert görevi bıraktı

Trabzonspor'da dün flaş bir ayrılık yaşandı. Bordomavili kulüpte Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte göreve başlayan ve yaklaşık 2 yıldır scout şefliği görevini yürüten Eren Mert, yazılı bir açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş bir açıklama yaparak, futbolcu izleme ve karar verme konusundaki yetkileri İhsan Gündüz Derelioğlu'na verdiğini bildirmişti. Bu gelişmenin ardından Eren Mert, kendi üzerine bir sorumlunun getirilmesini kabul etmeyerek istifa etti.

YENİ TANDEM: BATAGOV & HÜSEYİN

Bu arada ligde oynadığı son üç maçı kaybeden ve Adana Demirspor karşılamasını çıkış olarak gören Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in, savunmada kimlere şans tanıyacağı merakla bekleniyor.

Sakatlığından dolayı tedirginlik yaşayan Savic ve antrenmanlara yeni başlayan Serdar Saatçı, bu mücadelede de forma giyemeyecek. İki ismin yanı sıra Denswil'in kadro dışı bırakılması, teknik heyetin alternatiflerini sınırladı. Güneş'in, Hüseyin Türkmen ve Batagov tandemi üzerinde durduğu öğrenildi. Bu arada kart cezalısı Pedro Malheiro'nun yerine ise sağ bekte Ozan Tufan'ın görev yapması bekleniyor.