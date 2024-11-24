Atmaca pes etmedi

Ligde istikrarlı bir grafik yakalamaya çalışan Çaykur Rizespor, üst sıraları zorlayan Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı.Dört maç sonra ilk kez kaybeden Eyüpspor, bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldı. Rizespor ise üst üste iki maçını kazandı.Gelecek hafta Galatasaray konuk olacak Eyüpspor'da Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İstanbul ekibinde özellikle 12 maçta 6 gol, 5 asist ile oynayan Ahmed'in yokluğu büyük eksiklik olarak görülüyor.