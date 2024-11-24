Atmaca pes etmedi

Ligde istikrarlı bir grafik yakalamaya çalışan Çaykur Rizespor, üst sıraları zorlayan Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. Ahmed Kutucu'nun 27. dakikada attığı golle geriye düşen İlhan Palut'un ekibi, 55'de Dal Varesanovic ile skorda eşitliği sağladı. 75'te ise Ali Sowe ağları bulup Atmacalar'ı galibiyete taşıdı. Konuk ekipte 90+4'te Amir Hadziahmetovic rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Dört maç sonra ilk kez kaybeden Eyüpspor, bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldı. Rizespor ise üst üste iki maçını kazandı.
3 CEZALI BİRDEN!
Gelecek hafta Galatasaray konuk olacak Eyüpspor'da Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İstanbul ekibinde özellikle 12 maçta 6 gol, 5 asist ile oynayan Ahmed'in yokluğu büyük eksiklik olarak görülüyor.