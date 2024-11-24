Küçük Beşiktaş taraftarı gündeme damga vurdu! Takımına tepki gösterdi...

MAÇ SONRASINDA GÜNDEME DAMGA VURAN KÜÇÜK BEŞİKTAŞ TARAFTAR

Maçın ardından SABAH Spor mikrofonunu Beşiktaş taraftarına uzatan Tarık Z. Akan'ın küçük bir taraftarla yaptığı röportaj gündeme damga vurdu.

"BİTTİM YA!"

10 yaşındaki Beşiktaşlı taraftar, takımına tepki gösterdi ve şunları söyledi: Sabah 6'da okulum var. Sırf Beşiktaş maçı için gece 12'de eve gidiyorum. Ödevlerimi yapamadım. Bittim ya! Yenilsek de yensek de Beşiktaşlıyız."

Sosyal medyada yayılan bu video sonrası A Spor ekranlarında canlı yayınlanan programda da yayınlandı. A Spor'da maçı yorumlayan konuklar video için şunları söyledi...

Okan Koç: Bu videoyu maçtan sonra soyunma odasına götürüp hoca dahil tüm takımı ve yönetimi toplayıp izleteceksin.

Cüneyt Şen: Bak, '10 gün izin yapmadı bu çocuk' diyeceksin.

Nedim Yiğit: Bugün bu çocuğu maçta mutlu etmeye çalışan sadece Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'du."