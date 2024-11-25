Galatasaray’ı zorlu maratonu

Okan Buruk göreve geldiğinden beri rekorları alt üst eden, son 2 sezonun da şampiyonu olan Galatasaray, zirveyi kimseye bırakmıyor.Sarı-kırmızılılar, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Bodrum'u 1-0'la geçen Galatasaray, ilk 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı ve lig tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Galatasaray, deplasmandaki kazanma serisini de 14'e çıkartıp, kendi rekorunu geliştirdi. Avrupa Ligi'nde de zirveye oynayan ve 4 maç sonunda 10 puanı olan sarı-kırmızılıları şimdi zorlu bir periyot bekliyor.Galatasaray, 18 günde 5 karşılaşmaya çıkacak. Perşembe günü AZ Alkmaar ile Hollanda'da kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, pazar günü evinde ligin flaş takımı Eyüpspor'u konuk edecek.Galatasaray'ın 8 Aralık'ta Sivas deplasmanı var. 12 Aralık'ta ise Malmö ile dış sahada oynanacak. Bu 2 karşılaşmada Okan Buruk'un ekibini hem çok soğuk bir hava ve zorlu hava şartları bekliyor. 16 Aralık'ta Rams Park'ta rakip Trabzonspor.Teknik direktör Okan Buruk, yoğun fikstürde kadroda hemen her oyuncusunu kullanmayı düşünüyor. Tüm hesaplar 5'te 5 üzerine yapılıyor.