Saint-Maximin'in menajeri: "Allan Suudi Arabistan'a..."

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin'in abisi ve menajeri olan Kurtys Saint-Maximin, kardeşinin geleceğiyle ilgili konuştu.Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a dönmek istemediğini söyleyen Kurtys, "Allan'ı Al-Ahli'ye döndürme niyetimiz yok. Oradan ayrıldığında hayal kırıklığına uğramıştı, mantıksız görünse de takımın iyiliği için bunu kabul etti" dedi.Saint-Maximin'in Fenerbahçe'deki günlerine değinen Kurtys, "Bırakalım da Mourinho gibi ona güvenen büyük bir hocayla oynamanın tadını çıkarsın. Eğer Al-Ahli, Allan'a saygı duyarsa sorun olmaz ama geçen yazın tekrarı yaşanırsa kardeşim ayrılır" sözlerini sarf etti.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.