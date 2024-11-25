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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:51 Son Güncelleme: 25.11.2024 15:13

Saint-Maximin'in menajeri: "Allan Suudi Arabistan'a..."

Fenerbahçe'nin yıldızı Saint-Maximin'in menajeri ve abisi Kurtys Saint-Maximin, oyuncunun Suudi Arabistan'a dönmeyeceğini ve Fenerbahçe'de Mourinho ile çalışmaktan mutlu olduğunu açıkladı.

Saint-Maximin’in menajeri: Allan Suudi Arabistan’a...
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin'in abisi ve menajeri olan Kurtys Saint-Maximin, kardeşinin geleceğiyle ilgili konuştu.

Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a dönmek istemediğini söyleyen Kurtys, "Allan'ı Al-Ahli'ye döndürme niyetimiz yok. Oradan ayrıldığında hayal kırıklığına uğramıştı, mantıksız görünse de takımın iyiliği için bunu kabul etti" dedi.

Saint-Maximin'in Fenerbahçe'deki günlerine değinen Kurtys, "Bırakalım da Mourinho gibi ona güvenen büyük bir hocayla oynamanın tadını çıkarsın. Eğer Al-Ahli, Allan'a saygı duyarsa sorun olmaz ama geçen yazın tekrarı yaşanırsa kardeşim ayrılır" sözlerini sarf etti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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Saint-Maximin'in menajeri: "Allan Suudi Arabistan'a..."
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