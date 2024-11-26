Son dakika: Fenerbahçe’de Mourinho’dan veto! 40 milyon euro şartı...

Fenerbahçe'de Al-Nassr'ın 34 milyon euro'luk teklifine karşın Youssef En-Nesyri'nin neden satılmadığı ortaya çıktı. Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Al-Nassr'ın ısrarlı tekliflerine karşın En-Nesyri konusunu Jose Mourinho'ya danıştı. Al-Nassr'ın 30 milyonu aşan teklifini Mourinho'ya ileten Koç ve Ilıcalı, Portekizli hocadan 'hayır' cevabını aldı.

En-Nesyri'nin yeni yeni Fenerbahçe'ye adapte olduğunu belirten ve ligin kalanında çok fazla gol atacağına inanan Mourinho, oyuncusunun satılmasını istemedi.

40 MİLYON EURO ŞARTI

En-Nesyri kalitesinde bir golcünün devre arasında alınamayacağını belirten Portekizli teknik adam, sezon sonuna kadar En-Nesyri'nin satılmamasını talep etti. Ali Koç ve Acun Ilıcalı ise teklifin 40 milyon euro'ları aşması durumunda tekrar toplantı yapacaklarını Mourinho'ya iletti.

Fenerbahçe ile görüşmeye başladığı süreçte Suudi Arabistan kulüpleriyle yakın temas içerisinde olan ve dil, din bakımından kariyerinin bir döneminde Suudi Arabistan'da oynamak istediğini belirten En-Nesyri, devre arasında bu transfer için ısrarcı olmadı.

NESYRI MUTLU

Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen En-Nesyri, şu an için sarı lacivertli kulüpte mutlu olduğunu, Mourinho ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek sezon sonunda bu teklifler için yeniden sarı lacivertli kulüple görüşebileceğini iletti. Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro bonservis karşılığı Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli formayla çıktığı 18 resmi maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. (Milliyet)