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Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:21

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi Savic gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Savic ve Nwakaeme sevinci yaşanıyor.

AA
Trabzonspor’da Alanyaspor maçı öncesi Savic gelişmesi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

İKİ İSİM DE İDMANA KATILDI

Bordo-mavili takımın antrenmanına, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic'in de katıldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi Savic gelişmesi!
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