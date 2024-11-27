Fenerbahçe, Slavia Prag maçı için Çekya’ya geldi

Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, kendilerini bekleyen Fenerbahçe logolu otobüse binerek kamp yapacakları otele gitti.

Sarı kart cezalısı Rodrigo Becao, tedavilerine devam edilen Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Amrabat, grip olan Mert Hakan Yandaş ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, kafilede yer almadı.

Slavia Prag-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'te başlayacak.