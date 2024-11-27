Trabzonspor’dan Şeyma öğretmene duygusal video; maçı avuç içinde yaşadı

Bordo-Mavili kulübün, "Her şey yürekten kurulan bir bağla başlar, çünkü sevgi asla engel tanımaz" notuyla sosyal medyada paylaştığı duygusal görüntüler, beğeni topladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşma duygusal anlara sahne oldu. Kentte Çukurçayır Ortaokulu'nda görevli Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni görme engelli Şeyma Bulut, karşılaşmayı arkadaşıyla tribünden izledi.

Bordo-Mavili taraftar Bulut'a eşlik eden arkadaşı, avuç içinde canlandırma yapıp, sesli olarak maçı anbean anlattı. Trabzonspor Kulübü duygusal anların yaşandığı bu anları kayda alarak, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Her şey yürekten kurulan bir bağla başlar, çünkü sevgi asla engel tanımaz! Göz – Kulak"