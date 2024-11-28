Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Macaristan’da karşı karşıya: Güvenlik önlemleri en üst seviyede

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş bu akşam Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak. Macaristan'ın önemli gazetelerinden Nemzeti Sport'tan Laszlo Borsos, Egemen Çidar'a maçla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

'ZEMİN İYİ DURUMDA'

Macaristan'ın böyle maçlara izin verdiğini belirten Borsos, "Macaristan Federasyonu bu tarz maçlara ev sahipliği yapmaya açıktır. Daha önce Belarus'tan, İsrail'den takımlar da geçmiş senelerde burada maçını oynadı, ilk defa olan bir şey değil. Nagyerdei Stadyumu çok güzel bir stadyum, hafta sonu maç olmasına rağmen zemin iyi durumda" dedi.

GÜVENLİK YÜKSEK SEVİYEDE

Güvenlik seviyesine dikkat çeken Laszlo Borsos, "Macaristan tüm dini gruplar için güvenli bir yer. Güvenlik çok yüksek, İsrail ekibi 4-5 otobüs gelecek ama güvenlik için sadece bir tanesi dolu olacak güvenlik için böyle bir taktik uygulanacak. Taraftarın girmesi yasak ve akredistasyon çok az gazeteciler de bu maçla ilgili çok şey yazmadı. Maçta Debrecen takımının da yetkilileri olacak" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANLARI İÇİN ALINAN ÖNLEM

Dünyada bazı devlet başkanları, siyasetçiler yüksek önlem gerektiren durumlarda güvenlik için birden fazla araba kullanabiliyor. Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı öncesi bu uygulamanın kullanılması 'Gizli Servis'i akıllara getirdi.