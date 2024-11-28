TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’nın kış çileği Ola Brynhildsen

Şenol Güneş'le yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'nın ilk hedeflerinden biri de forvet hattına takviye yapmak. Şu an kiralık olarak Bordo-Mavili formayı giyen Simon Banza'nın 16 milyon Euro'luk piyasa değeri nedeniyle tapusunun alınması olası gözükmüyor.

İleri uç için kalıcı bir çözüm arayan yönetim, rotasını kuzeye çevirdi. Hedefteki isim ise daha önce de gündeme gelen Ola Brynhildsen. Midtjylland'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Brynhildsen'in Molde ile kiralık mukavelesi 31 Aralık tarihinde sona erecek.

Midtjylland ise oyuncusunu devre arasında satmaya sıcak bakıyor. Trabzonspor, 3 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip 25 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bütçe ayırdı. Şenol Güneş'in de onay verdiği bu transferde önümüzdeki hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.