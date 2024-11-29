Acun Ilıcalı’dan flaş Talisca açıklaması! Maaşını duyurdu...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Anderson Talisca konusunda da konuştu.

Ilıcalı, Talisca transferi için, "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil." diye konuştu.

Öte yandan Acun Ilıcal, Talisca'nın maaşının 11 milyon Euro olduğunu ifade etti. Ilıcalı, "Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'da 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Talisca, 102 maçta 76 gol atarken 10 asist yaptı.