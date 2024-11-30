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Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:54 Son Güncelleme: 30.11.2024 11:22

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho reddetti, En-Nesyri kaldı

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için Suudi Arabistan’dan gelen 32 milyon Euro’luk teklifi Jose Mourinho’ya danıştı. Portekizli hoca olumsuz yaklaşınca teklif reddedildi.

Samet YÜKSEL
FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho reddetti, En-Nesyri kaldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro'ya aldığı Youssef En-Nesyri, Çekya'da F.Bahçe'yi zafere götüren isimdi. Faslı oyuncu, M.United, AZ Alkmaar ve son olarak Slavia Prag ağlarını sarsıp üst üste 3 maçta da gol attı. Sezon başında Mourinho'nun liste başı isimlerinden olan En-Nesyri'nin performansı zaman zaman tartışılmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri'nin satılmasını istemiyor. Son 9 maçta 8 gole direkt olarak etki yapan deneyimli futbolcuya Suudi Arabistan'dan 32 milyon Euro'luk teklif geldi. Yönetim bu konuda fikrini sorduğu Mourinho'dan negatif yanıt alınca 27 yaşındaki forvet ile yola devam kararı çıktı.

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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho reddetti, En-Nesyri kaldı
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