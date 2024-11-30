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Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:44

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da Nelsson gitti gidiyor

Kötü performansı ile gözden düşen oyuncu Victor Nelsson, AZ Alkmaar maçında da vasatı aşamadı. Danimarkalı stoper ara transferde ayrılmak için gün sayıyor.

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GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Nelsson gitti gidiyor

Galatasaray, bu sezon Victor Nelsson'un ilk 11'de başladığı 6 maçın sadece 1'ini kazandı. 2. haftada Konya'dan galibiyetle dönen sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de tek puan kaybını yaptığı Kasımpaşa maçında Nelsson sahadaydı. Süper Kupa'daki Beşiktaş hezimeti ve Young Boys faciasında forma giyen Danimarkalı stoper, AZ Alkmaar maçında yenen golde hata yaptı.

Bu sezon formsuz olan ve istediği süreleri alamayan Victor Nelsson, ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Sözleşmesini uzatmayan Nelsson için ayrılık ihtimali artmaya başladı. Danimarka Milli Takım forması da giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı Real Betis ile anılıyor...

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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da Nelsson gitti gidiyor
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