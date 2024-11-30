Kaçınılmaz son!

Çarşamba günü Beşiktaş Futbol A.Ş'deki koltuğunu Hüseyin Yücel'e bırakan Hasan Arat, dün de kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.İstifanın perde arkasında ise yetersiz transferler, yüksek maliyetler ve üst üste gelen kötü sonuçlar kombinasyonunun yarattığı kriz ortamı yatıyor. İşte detaylar: Geçen yıl aralık ayında göreve gelen Hasan Arat ve ekibi, bir yandan futbolcu gönderirken, hızlı bir giriş yapabilmek adına Al-Musrati ve Ernest Muçi gibi transferler gerçekleştirdi.Beşiktaş'ın arayı açan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalayabilmesi için yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katması gerekiyordu. Bu düşünceyle hareket eden yönetim, Ciro İmmobile ve Rafa Silva'yı transfer etti. İki isme ödenen rakamlar yine astronomikti.Ancak sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray zaferi ile başlanması ve ligin ilk haftalarında gelen iyi sonuçlar, Beşiktaş'ı bambaşka bir havaya soktu. Fakat bir sorun göz ardı ediliyordu…Üstelik elde Joao Mario gibi orta saha olmasına rağmen kanada transfer edilen ve hiçbir verim alınmayan bir futbolcu vardı. Nitekim, 2-1 kaybedilen G.Saray derbisinden sonra işler tepetaklak gitti. Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.Tüm Türkiye'nin milli maç olarak gördüğü Maccabi karşılaşmasının kaybedilmesi ise bardağı taşırdı. Kriz sadece takımda değil, yönetimde ve profesyoneller arasında da yaşanıyordu.Sonrasında Göçmez istifasını geri alırken Zeybek vazgeçmedi ancak o da dün kararından döndü. Üstelik oyunculara iki aydır alacaklarının ödenmediği kaydedildi. Ayrıca takımın sürekli izin yapması camiada eleştiri topladı.öğrenilirken iki gün önce Futbol A.Ş'deki görevinden ayrılan Arat, kötü sonuçlar, mali sıkıntılar ve yönetimsel anlaşmazlıklar ekseninde cebine koyduğu istifasını Maccabi yenilgisinin ardından kamuoyuna açıklayarak resmen sahneden çekildi.Hasan Arat, akşam saatlerinde kulüp personeli ve yöneticilerle vedalaşırken camiaya seslendi. "Bizler gelip geçiciyiz" diyen Arat, şöyle devam etti: "Bunlar demokrasilerde normal şeyler. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı hiç kimse kullanamayacak. Kriz dönemlerinde havlu atmayalım." Arat konuşmasının ardından tüm yöneticileri tek tek öptü, "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.Beşiktaş'ın yenilenen tüzüğüne göre İkinci Başkan Hüseyin Yücel, başkanlık koltuğuna oturdu ve mayıs ayındaki seçimli kongereye kadar bu görevi sürdürecek. Dün açıklamaların ardından Hasan Arat stattan ayrılırken, Hüseyin Yücel başkanlığındaki kurulu ise bir toplantı gerçekleştirdi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, mayısa kadar Yücel başkanlığında yola devam edilmesi kararı alındı. Yeni başkan da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı vededi.Beşiktaş,benzetmede yanlışlık olmasın ama adeta paramparça. Bu süreç 3 aydır kendini göstere göstere geldi. Sezon başındaki birlik beraberlik ve kulüpteki dinamik yapı özellikle Friedel'in transfer için getirilip sportif direktörlüğe dönüştürülmesiyle başladı.Hasan Arat'ın önce A.Ş'yi devretmesi, ardından da başkanlığı bırakması sadece kamuoyunu değil, Whatsapp'lardan gelen bilgilerle Hüseyin Yücel ve yöneticilerin birçoğunun son karardan haberi olmadığı yönünde. Bu bile Beşiktaş'taki dağınıklığın göstergesi. Şimdi ne olacak; tüzük gereği başkandan sonra ya Hüseyin Yücel devam edecek ya da o da istifa ederse olağanüstü kongrenin kapısı aralanacak.Büyük bir şok yaşıyor Beşiktaş camiası. Çok olağan bir durum değil. Kimsenin aklından bile geçirmediği bir dönem oldu.Bu kararın alınmasında özel sebepler de dolayısıyla düşünülebilir. Maddi konulardaki tıkanıklıklar da düşünülebilir. Camia içerisindeki derin kırılmalar ve tarihinde hiç olmadığı kadar karşılıklı kutuplaşmaların ortaya çıkması da buna sebep olabilir gibi birçok şeyi aslında alt alta sıralayabiliriz. Ama bunların hiçbir tanesi gelinen noktadaki gerçekliği değiştirmiyor. Bu istifa ile beraber mayıs ayında yapılacak seç-i me kadar Beşiktaş büyük bir çalkantı yaşayacak. Camia içerisinde çok farklı tartışmalar ortaya çıkacak.İşin özeti seçime kadar Beşiktaş'ı uzun ve zor bir yol bekliyor.