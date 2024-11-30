Nelsson’a doğru!

Galatasaray, bu sezon Victor Nelsson'un ilk 11'de başladığı 6 maçın sadece 1'ini kazandı.Süper Kupa'daki Beşiktaş hezimeti ve Young Boys faciasında forma giyen Danimarkalı stoper, AZ Alkmaar maçında yenen golde hata yaptı.Sözleşmesini uzatmayan Nelsson için ayrılık ihtimali artmaya başladı. Danimarka Milli Takım forması da giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı Real Betis ile anılıyor...