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Giriş Tarihi: 1.12.2024 19:09

Beşiktaş'ın gündemindeydi...Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.

AA
Beşiktaş’ın gündemindeydi...Sergen Yalçın, İstanbul’a geldi!

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.

Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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Beşiktaş'ın gündemindeydi...Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi!
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