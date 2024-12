Fatih Kulaksız: "Futbol 11'e 11 oynanan bir oyun"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Arda Turan ve takımı tebrik eden Fatih Kulaksız, "Göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı oyuncularımıza, teknik heyetime, Arda Turan hocamı ve herkesi tebrik ediyorum. Yaklaşık 4-5 yıldır herkes konuşuyor. Sanırım en son olarak konuşma sırası bizde. Bu vesileyle birkaç kelime de ben etmek istiyorum. Bizler, onurlu ve gururlu insanlarız. İnsanoğlu; doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan geride onurlu, gururlu bir yaşam bırakabilmektir. Futbol, nihayetinde bir oyundur. Futbol için film, fırıldak işleri bizde olmaz. Bugün bizi sahada mahcup etmeyen rabbime hamdolsun. Oyuncularımız, onlar hakkında bel altı konuşan herkese gereken cevabı en iyi şekilde verdiler. Bugünkü tek hassasiyetimiz, oyuncularımızın Eyüpspor'u onurlu bir şekilde temsil etmesiydi. Yere yatmadan, zaman geçirmeden. Çok çok ekstra hırs yapmamızı gerektiren bir durumda yoktu. Çocuklar, her müsabakada olduğu gibi Galatasaray karşısında da Eyüpspor'u en iyi şekilde temsil etti. Bugün olağan olan bizim puan almamız değil, güçlü ve iyi futbol oynayan Galatasaray'ın kazanmasıydı. Ama Galatasaray bugün kazansaydı belki de karşısında bu şekilde olamayacaktım. Sonuç olarak Eyüpspor, her rakibe karşı her alanda aynı mücadeleyi gösterir" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ İYİ BİR GALATASARAYLI"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu aktaran Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, göreve geldiği kongrede de bunu dile getirmişti. Başkanımız iyi bir Galatasaraylı. Eyüpspor, 2'nci Lig'de borç batağında olduğu zaman başkanın Galatasaraylı olmasında hiçbir problem yoktu. Eyüpspor ne zaman sportif anlamda başarı elde etmeye başladı, yavaş yavaş Süper Lig'e geldi; insanların özellikle sosyal medyada Eyüpspor başkanının Galatasaraylı olduğuna dair siyaset yapılmaya kalkışıldı. Bu haksızlıklara bugün en güzel cevabı vermiş olduk. Mücadelemiz devam edecek. Biz Beşiktaş karşısında da üstelik deplasmanda tüm gayretimizle iyi bir mücadele sergiledik. Bugün de mücadelemizi sahada yaptık" sözlerini sarf etti.

"SAHANIN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ"

Mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Fatih Kulaksız, "Geçtiğimiz haftadan 3 tane sarı kartımız vardı. Çok şanssız bir şekilde oyuncularımıza kart gösterildi. Çok konuşuldu. Biz 6 yıldır hakemler hakkında konuşmuyoruz. Geçen hafta kart gören oyuncularım, gösterenden daha çok konuşuldu. Kartların nasıl gösterildiğine hiç bakılmadı. Samsunspor rakibimizken 6 oyuncuları sınırdaydı ve hiçbirine kart gösterilmedi. Geçtiğimiz hafta gördüğümüz kartlar tamamen şanssızlık. Hafta içi stoperimiz Ruben Vezo'nun antrenmanda sakatlanması tamamen bir tesadüf. Futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Bu bir nasip işidir. Bugün de çok şükür güçlü çıktık. Mutluyuz ve gururluyuz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim çizgimiz bu konuda bu şekilde. Bizim konuşmamız da bir şey değiştirmez. Hakemlerin konuşulmamasıyla hakemlerimizin daha iyi seviyelere yükseleceğini düşünüyoruz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu işi layığıyla yapabilecek, dürüst bir kişiliğe sahip olduğumuz bir insan. Sezon başında da tüm başkanlarının olduğu bir toplantıda futbolun marka değerini yukarılara çıkarmamız gerektiğini zaten ifade etti. Dolayısıyla biz art niyet aramıyoruz. Bugün hakemin maç içinde 1 saniyede vermesini beklediğimiz pozisyonu televizyonda yorumcular 3 saat konuşuyorlar. Dolayısıyla hakemlere de haksızlık etmek istemiyorum. Biz herkese aynı saygıyı gösteriyoruz. Herkes de bize aynı saygıyı gösterecek. Biz, herkesin saygı duyduğu, sempati duyduğu bir kulüp olmak istiyoruz. Sahanın içinde kalmak istiyoruz. Futbolun magazinsel kısmıyla hiç ilgilenmiyoruz. Kimse de bizi o seviyelere çekmeye çalışmasın. Biz sahada kalan, milli takıma oyuncu yetiştiren ve futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkarmaya çalışan bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da mücadele etmek istediklerini belirten Kulaksız, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Ülke puanına biz de katkı vermek istiyoruz. Eyüpspor'u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.