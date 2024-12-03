Son dakika: Beşiktaş’tan Sergen Yalçın için yeni hamle!

Yalçın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Beşiktaş'ta böyle bir kaos ortamı görmedim. Ben daha önce göreve geldiğimde sorun futboldu. Şu an konu futbol değil. Başkan Hüseyin Yücel'e, 'Beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın' dedim. Sağlıklı bir ortam varsa, hedefleri görebiliyorsam gelirim fakat Beşiktaş'taki sorun teknik direktör değil. Şu an genel kurulun seçtiği başkan yok. Üç gün sonra ne olacağı belli değil. Yeni yönetim gelince ben ne yapacağım? O kadar zorlandım ki, işin içinden çıkamadım. Bu yönetimin 6 ay daha gideceğinin garantisi var mı? Hüseyin Yücel'e teşekkür ettim, konuyu kapattık. Bir daha görüşme olmayacak. Taraftarlar bana hiç kızmasın. Başarılı ve mutlu olacağım yerde çalışmak isterim" diye konuştu.



YENİ BİR GÖRÜŞME

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sözlerle Siyah-Beyazlılar'a kapıları kapatsa da yönetimin yeni bir girişiminin olacağı öğrenildi. Yönetici Feyyaz Uçar'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni bir görüşme daha yapacağı belirtildi. Eğer Yalçın, yine olumsuz yanıt verirse Serdar Topraktepe'yle devre arasına kadar devam edilme ihtimali bulunuyor. (Fanatik)