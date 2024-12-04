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Giriş Tarihi: 4.12.2024 18:16

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklandı!

Beşiktaş kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini duyurdu. Seçim, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta seçim tarihi açıklandı!

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,
5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,
6- Kapanış."

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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklandı!
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