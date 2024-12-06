Son dakika: Rey Manaj’dan transfer açıklaması! Gönlünde yatan Süper Lig takımı...

Şubat 2023'te Watford'dan bedelsiz olarak Sivasspor'a transfer olan Rej Manaj, geçen sezon attığı 18 golle Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun ardından gol krallığı yarışında 3.sırada yer almıştı. Performansıyla dikkat çeken 27 yaşında Arnavut golcü Fanatik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de futbol oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Manaj, sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında konuştu.



"SİVASSPOR İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Sivasspor yönetiminin yaz transfer döneminde kendisini bırakmadığını ve yeni bir sözleşme için görüşme yapacaklarını söylemesine rağmen, kendisiyle iletişime geçilmediğini söyleyen Manaj şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sivasspor için her şeyi yaptım. 39 derece ateşle, 2 serum yiyerek, gece uyumadan Gaziantep'te sahaya çıktım. Sakatlığım sonrası bekletmeden oynadım. Ben bu kulüp için artık bir oyuncudan daha fazlasıyım. Bunu ben değil kulübün içindekiler söylüyor. Ama gelin görün ki kontratımda yenileme yapmadılar bile. Kendimi kötü hissediyorum. Çünkü normalde durumun değişimine göre ya gitmem ya da kalmam gerekiyor. Bakalım ocak ayında neler olacağını göreceğiz, size de söylerim."



"GÖNLÜMDE BİR TAKIM VAR"

Süper Lig'de büyük kulüplerde oynayabilecek kalitede olduğunu söyleyen Manaj "Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Trabzonspor, bunlar Türkiye'nin en büyük kulüpleri. Bu dört kulüpte de oynayabilirim, herkes oynamak ister. Fark yaratacağıma inanıyorum. Aslında bu dört takım arasında gönlümde yatan bir takım var." dedi.