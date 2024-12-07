Ali Koç’tan derbi sonrası taraftara mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

"BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Derbi mağlubiyeti sonrası, 'Taraftara bir mesajınız var mı?' sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu cümleyi söyledi: "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu."