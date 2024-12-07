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Giriş Tarihi: 8.12.2024 02:14

Ali Koç'tan derbi sonrası taraftara mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı. Maçtan sonra Jose Mourinho açıklama yaparak taraftara da mesaj gönderdi.

Ali Koç’tan derbi sonrası taraftara mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi. Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

"BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Derbi mağlubiyeti sonrası, 'Taraftara bir mesajınız var mı?' sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu cümleyi söyledi: "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu."

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Ali Koç'tan derbi sonrası taraftara mesaj!
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