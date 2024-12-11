TFF kararı duyurdu! MHK’nin sosyal medyası açıldı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildiğini ve buna göre MHK'ye ilişkin tüm güncel gelişmelerin "mhk_resmi" hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanacağını duyurdu.

Hakem performans değerlendirme sistemi, VAR kriterleri-müdahale kriterleri, hakem atama kriterleri, haftalık atamalar, VAR kayıtları, haftalık hakem performansları, tartışmalı kararlar ve olaylara ilişkin kamuoyu bilgilendirilmesi, UEFA ve FIFA ile ilgili duyurular, hakem eğitim sistemi ve etkinlikler konularında paylaşım yapılacağı bildirilen açıklamada, "Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmelerde bulunulacak." denildi.

MHK: "YENİ BİR DÖNEMİN İLK ADIMI..."

Merkez Hakem Kurulu da X hesabından ilk paylaşımını yaparak "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz. Merkez Hakem Kurulu olarak, hakemlik sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak kapsamlı bir yapılanma planladık." ifadelerine yer verdi.

MHK, "Profesyonel ve objektif performans değerlendirme sistemi, kulüplerin kritik ve önceden mutabık kalınan konularda hakem kararlarına ve MHK değerlendirmelerine itiraz hakkı ve bağımsız değerlendiriciler aracılığıyla performans notunun yeniden değerlendirmesi, insan faktöründen arındırılmış, otomatik hakem atama sistemi, şeffaf ve sürekli iletişim anlayışı" dönüşümün "temel taşları" olarak sıraladı.

DÜZENLİ BİLGİLENDİRMELER YAPILACAK

Yapılanmanın ilk adımı olarak bugün sosyal medya hesaplarının açıldığını vurgulayan MHK, hakem performans değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, sistem güncellemeleri ve yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacağını duyurdu.