2026 Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz bugün belli olacak: Haydi hayırlısı

'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemeleri grup kura çekimi bugün 14.00'te Zürih'te FIFA merkezinde yapılacak.2. torbadan kuraya girecek Türkiye, mart ayında Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak. Beşli gruplarda maçlar mart ayında oynanırken, diğer 4'lü karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç yapacak. Avrupa eleme grubu 2025'in Kasım ayında sona erecek.Gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt katılım hakkını elde edecek. 12 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla Mart 2026'da oynanacak play-off maçları son 4 takımı belirleyecek.salı günü A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde katıldığı panel öncesi sohbet etmiştik.. Panelde birçok konuyu konuştuk fakat hocaya öncesinde Dünya Kupası'nı da sordum. Öncelikle çok heyecanlı olduğunun altını çizeyim. Türkiye'nin Dünya Kupası özlemini o kadar iyi biliyor ki,Peki neler dedi: "22 yıldır Dünya Kupası özlemi var. Dile kolay 2026'da 24 yıl olacak. İlk aşamaları geçtikten sonra gerisinin zor olduğunu sanmıyorum. Tabii ki direkt A Ligi'ne çıkmak isterdik, ama olmadı. Macaristan güçlü, iyi takım. Altı yıldır aynı teknik direktörle çalışıyorlar. Amacımız takımımızı ileriye taşımak. Macaristan maçı bu yolda önemli bir parça. 2032'de de Milli Takım'ı çalıştırmayı umut ediyorum çünkü