2026 Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz bugün belli olacak: Haydi hayırlısı

ABD, Meksika ve Kanada
'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemeleri grup kura çekimi bugün 14.00'te Zürih'te FIFA merkezinde yapılacak. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak.
2. torbadan kuraya girecek Türkiye, mart ayında Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak. Beşli gruplarda maçlar mart ayında oynanırken, diğer 4'lü karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç yapacak. Avrupa eleme grubu 2025'in Kasım ayında sona erecek.
Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.
Gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt katılım hakkını elde edecek. 12 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla Mart 2026'da oynanacak play-off maçları son 4 takımı belirleyecek. Bu arada 2030 Dünya Kupası Fas, Portekiz ve İspanya'da, 2034 ise Suudi Arabistan'da yapılacak.
BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN
24 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRMELİYİZ!
Geçtiğimiz
salı günü A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde katıldığı panel öncesi sohbet etmiştik.. Panelde birçok konuyu konuştuk fakat hocaya öncesinde Dünya Kupası'nı da sordum. Öncelikle çok heyecanlı olduğunun altını çizeyim. Türkiye'nin Dünya Kupası özlemini o kadar iyi biliyor ki, bunu 22 yıl sonra başaran teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor.
Peki neler dedi: "22 yıldır Dünya Kupası özlemi var. Dile kolay 2026'da 24 yıl olacak. İlk aşamaları geçtikten sonra gerisinin zor olduğunu sanmıyorum. Tabii ki direkt A Ligi'ne çıkmak isterdik, ama olmadı. Macaristan güçlü, iyi takım. Altı yıldır aynı teknik direktörle çalışıyorlar. Amacımız takımımızı ileriye taşımak. Macaristan maçı bu yolda önemli bir parça. 2032'de de Milli Takım'ı çalıştırmayı umut ediyorum çünkü tohumlarını ektiğimiz oyuncularımız var, o tarihte hasadını yapıyor olmamız lazım."