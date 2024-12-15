Serdal Adalı açıkladı: "Sergen ile çalışmayı düşünüyorum"

"Geldiğimizde ödemeleri yapacağız. Bu makamda oturup bu ödemeleri yapmak çok ekstrem bir durum değil. Bu makamda oturuyorsanız bu ödemeleri yapacaksınız. 'Hüseyin Bey, Fenerbahçe maçı primlerini ödedi.' şeklinde haberler okuyorum. Biz yıllarca prim ödedik. Bir gün bir yerde gördünüz mü ya da okudunuz mu? Bunu da anlamış değilim. Bu, yönetimin sorumluluğunda olan bir hadise. Ödeyecek tabii. Çareyi o bulacak. Bunların dile getirilmesini hiç sevmem. Maaş ödemesi haber olur mu? Maalesef bizde haber oluyor."

"BEŞİKTAŞ'TA HİÇ KİMSENİN PARASI KALMAZ"

Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in seçimi kaybettiği takdirde kulübe verdiği paranın bir kısmını bağışlayacağı, bir bölümünü de isteyeceği şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Adalı, şöyle konuştu:

"Hüseyin Bey ile görüştüm. Kulübe kahvesini içmeye gittiğimde buna benzer bir sohbet geçti. Tabii şimdiden 'Şu şekilde ya da bu şekilde olur.' demek çok mümkün görünmüyor. Elimizdeki rakamlar çok resmi değil. İnşallah seçim bittikten ve resmi rakamları gördükten sonra Hüseyin Bey ile otururuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta hiç kimsenin parası kalmamıştır, kalmaz da. Gereken neyse onu yaparız."

Yücel'in seçim yarışında kendisini önde gördüğüne dair yorumunu da değerlendiren Serdal Adalı, "Hüseyin kardeşime teşekkür ederim ama ben öyle düşünmüyorum. Bayağı çekişmeli bir seçim olduğunu görüyorum. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu tip söylemlerden sonra hiçbir zaman gevşeme içine girmeyeceğiz. Bu bir strateji olabilir. Hüseyin Bey'in samimiyetine her zaman güvenmişimdir. Şimdilik 'Teşekkür ederim.' demekle yetiniyorum." dedi.

"BU KADAR BÖLÜNMÜŞ BİR DÖNEM YOK"

Adalı, siyah-beyazlı kulüpte birlik ve beraberliği sağlamanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Son 25 seneyi düşündüğümde Beşiktaş camiasında bu kadar bölünmüş, insanların birbirini eleştirdiği ve nefret duyduğu bir dönem yok. Mali konulardan önce bu hadiseyi düzeltmek önceliğimiz. Camiada tüm geçmiş başkanlarla görüşen biriyim. Seçimden sonra büyük bir buluşma planlıyorum. Taraftarımız da bu durumdan rahatsız. Bu, onlara da yansımaya başladı. Maddi konuları çözeriz ama işin manevi kısmını çözmek zamanımızı alacak. Başka türlü bu kötü durumdan kurtulamayız. Son 1 aydır yaşanan kaos ortamı insanların gözünü korkuttu. Bu hiç hoş bir şey değil. Yönetim oluşturmakta bir zorluğumuz yok. Beşiktaş'a layık bir yönetim yapıyoruz. Şu an 'O Ahmet Nur Çebi'yle, bu Hasan Arat'la çalıştı.' demek gibi bir lüksümüz yok. Beşiktaş'ın bu tip kısır kavgalarla uğraşacak hali kalmadı. Eski yöneticilerden maddi ve manevi yardım edecek herkes gelsin. Bizimle beraber hizmet edecek kim varsa çalışmaya hazırım."

"BÜTÇEYE TAZE PARA GİRİŞİ YAPMAMIZ LAZIM"

Gayrimenkul projelerini hayata geçirerek siyah-beyazlı kulübün bankalara ve devlete olan borçlarını kapatmayı hedeflediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Projeler devam ediyor. Mal sahipleriyle görüşme halindeyiz. Sportif gelirlerin haricinde bütçeye taze para girişi yapmamız lazım. Bugün cebimden ben vereyim ya da Hüseyin Bey versin... Bu kısır döngü bu şekilde gider. Faizin şu ortamında durum maalesef gün geçtikçe çok daha kötüye gidebilir. Onun için bizim bir an önce bu havaalanı bölgesindeki projeyi hayata geçirmemiz şart. Hüseyin Yücel, Akatlar'daki projeden bahsetti. Orası belediyenin mülkiyetinde olan bir yer. Belediye ile ilgili bir hazırlık yapılmış. Bu konuyla ilgili yetkililerle de görüştüm. İyi niyet sözleşmesi gibi bir çalışma kısmında hala bekliyor. O projeye bakacağız. Beşiktaş, çok büyük bir camia. Her noktasında kulübe fayda sağlayacak bir proje sunacak çok değerli bürokratlarımız var. Geçen sene seçim öncesinde sunduğumuz gayrimenkul projelerinden 180-200 milyon avro arasında bir gelir bekliyorduk. Bu da bankalara ve devlete vergi borcumuzu sıfırlıyordu. Yine aynı teklifle gideceğiz. Bunları ödedikten sonra Beşiktaş'ın para sorunu olmaz."

"HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM"

Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları da yanıtlayan Serdal Adalı, "Hasan Bey'in denetim kurulundan inceleme talebi var. Onlar gereğini yapacaktır. Başkan olduktan sonra ne aldığımı öğrenmek için bağımsız kuruluşa son 1 seneyi inceleteceğim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Bu, benim istediğim bir şey. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. İçimizde temizliği yaparız ama hukuka başvurmaktan geri kalmam. Bunu herkes bilsin. Beşiktaş'ın bir çayını içmem. Bir kuruşuna da zarar vermem ve verdirmem." diye konuştu.

Geçen sezon Moatasem Al Musrati ve Ernest Muçi'nin yüksek bonservis bedelleri karşılığında yapılan transferleri doğru bulmadığını aktaran Adalı, "Bizim böyle transferlerimiz olmayacak. Bu transferler olmasa daha iyiymiş. Yapmasalar hiç kimse de 'Niye transfer yapmadınız?' demezdi. Son gün transferleri hiç yerinde olmadı." dedi.

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkanın olağanüstü seçimli genel kurulların ardından seçildiğinin hatırlatılması üzerine ise Serdal Adalı, "Bu, Beşiktaş'a yakışan bir hadise olmamaya başladı. Artık buna son verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.