Aferin sana çocuk

Beşiktaş galibiyetinin 8 kurtarışla mimarı olan Adana Demirspor'un 16 yaşındaki eldiveni Deniz Eren Dönmezer, performansıyla dikkat çekiyor. 2008'li file bekçisi, bu sezon 6 karşılaşmada isabet eden 38 şutun 26'sında kalesini gole kapattı.
Maç başına 4.33 kurtarış değeriyle Süper Lig'in en iyisi olarak dikkat çekerken bu karnesiyle Avrupa'nın da 9 numarasında yer aldı ve hocalarının güvenini boşa çıkarmadı. Kurtardığı şutların 18'i ceza sahası içinden olurken 8'i ise dışarıdan gerçekleşti.
Ayrıca 1 kez de penaltıya izin vermeyerek performansını taçlandırdı. Listede Trabzonspor'un eldiveni Uğurcan Çakır da maç başı 4.20'lik oranıyla genç mevkidaşını takip etti.