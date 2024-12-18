Aferin sana çocuk

Beşiktaş galibiyetinin 8 kurtarışla mimarı olan Adana Demirspor'un 16 yaşındaki eldiveni Deniz Eren Dönmezer, performansıyla dikkat çekiyor.Maç başına 4.33 kurtarış değeriyle Süper Lig'in en iyisi olarak dikkat çekerken bu karnesiyle Avrupa'nın da 9 numarasında yer aldı ve hocalarının güvenini boşa çıkarmadı.Ayrıca 1 kez de penaltıya izin vermeyerek performansını taçlandırdı. Listede Trabzonspor'un eldiveni Uğurcan Çakır da maç başı 4.20'lik oranıyla genç mevkidaşını takip etti.