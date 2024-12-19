Türkiye Kupası’nda 10 gollü maç! Ahlatcı Çorum, Erzincanspor’u 6 golle geçti...

Goller: Dk. 3 ve 51 Ahmethan Köse, Dk. 49 ve 90+5 Eren Karadağ, Dk. 59 Mustafa Yalçınkaya, Dk. 84 Suat Kaya (Penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 68 Yasin Dülger, Dk. 69 ve 75 Şamil Başaran, Dk. 86 Salih Emin Sebetci (Anagold 24Erzincanspor),

Kırmızı Kartlar: Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Muhammet Özkal (Anagold 24 Erzincanspor)