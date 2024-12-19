Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası'nda 10 gollü maç! Ahlatcı Çorum, Erzincanspor'u 6 golle geçti...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 20:29 Son Güncelleme: 19.12.2024 20:33

Türkiye Kupası'nda 10 gollü maç! Ahlatcı Çorum, Erzincanspor'u 6 golle geçti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Anagold 24 Erzincanspor ile Ahlatcı Çorumspor karşı karşıya geldi. Gol düellosunsa sahne olan karşılaşmayı Ahlatcı Çorum FK, 6-4'lük skorla kazandı ve adını grup aşamasına yazdırıd.

AA
Türkiye Kupası’nda 10 gollü maç! Ahlatcı Çorum, Erzincanspor’u 6 golle geçti...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'u 6-4 mağlup ederek gruplara kaldı.

Goller: Dk. 3 ve 51 Ahmethan Köse, Dk. 49 ve 90+5 Eren Karadağ, Dk. 59 Mustafa Yalçınkaya, Dk. 84 Suat Kaya (Penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 68 Yasin Dülger, Dk. 69 ve 75 Şamil Başaran, Dk. 86 Salih Emin Sebetci (Anagold 24Erzincanspor),

Kırmızı Kartlar: Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Muhammet Özkal (Anagold 24 Erzincanspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kupası'nda 10 gollü maç! Ahlatcı Çorum, Erzincanspor'u 6 golle geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA