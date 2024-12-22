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Giriş Tarihi: 22.12.2024 15:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat olacağı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatil dönüşü her zaman olduğu gibi ilk gün antrenmanda olacağım." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 kalarak zirve yarışında 2 puan kaybetti. Son haftalarda eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Jose Mourinho, ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı.

"ABARTILDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Portekizli çalıştırıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mourinho, yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımla ilgili raporların abartıldığını söyleyebilirim. Bu sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatil dönüşü her zaman olduğu gibi ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA 1 HAFTA İZİN

Mourinho oyunculara 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı da bu süreç için İstanbul'dan ayrıldı. Zirve yarışında yara alan Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
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