Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

"ABARTILDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Portekizli çalıştırıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mourinho, yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımla ilgili raporların abartıldığını söyleyebilirim. Bu sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatil dönüşü her zaman olduğu gibi ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA 1 HAFTA İZİN

Mourinho oyunculara 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı da bu süreç için İstanbul'dan ayrıldı. Zirve yarışında yara alan Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.