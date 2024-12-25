Değirmen tam gaz çalışıyor!

Süper Lig takımlarına artık hoca dayanmıyor. 2024'ün sonuna gelinmişken 17 haftası geride kalan ligimizde teknik direktör vedalarına bir yenisi daha eklendi. Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından 5. haftada göreve getirdiği Rıza Çalımbay'a 'güle güle' dedi. Yaşanan bu ayrılık fırtınasında 10 takım toplamda 12 hocayla yollarını ayırmış oldu. Abdullah Avcı (Trabzonspor) ile başlayan başarısızlığın faturası bu süreçte Özhan Pulat (Hatayspor), Michael Valkanis (Adana Demir), Burak Yılmaz (Kayserispor), İsmet Taşdemir (Bodrum FK), Ali Çamdalı (Konyaspor), Sami Uğurlu (Kasımpaşa), Fatih Tekke (Alanyaspor), Serkan Damla (Adana Demir), Van Bronckhorst (Beşiktaş) ve Bülent Uygun'a (Sivasspor) kesildi. Son 5 sezonda değişen hoca sayısı 127'e ulaştı. En istikrarsız takım, 11 ismi gönderen Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibini; Kayseri (10), Beşiktaş (8) ve Konyaspor (8) takip etti.



TAKIM YENİLDİ, BAŞKAN VERDİĞİ PRİMİ GERİ İSTEDİ

TFF 3. Lig'de mücadele eden Muğlaspor'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bu ayın başında 1954 Kelkit'e 2-1 kaybeden Ege ekibinde başkan Menaf Kıyanç, maçtan önce oyunculara ve teknik heyete moral vermek adına prim dağıttı. Futbolcular, geciken çeşitli ödemelerini yaptı fakat mücadeleyi kaybetti. Bunun üzerine başkan Kıyanç, verdiği parayı oyunculardan geri istedi. Yaşanan krizin ardından sportif direktör Ozan Özkan gönderildi. Yolların karşılıklı ayrıldığı belirtilse de Özkan, "Nedenini sorduğumda somut bir sebep söylememesi beni derinden üzdü" diye konuştu.