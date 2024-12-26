Premier Lig’de Vitor Pereira fırtınası! Wolverhampton yine kazandı...

İngiltere Premier Lig'e çok hızlı bir giriş yapan teknik direktör Vitor Pereira, Wolverhampton ile ligde 2'de 2 yaptı. Boxing Day maçında bugün Wolverhampton evinde Manchester United'ı Cunha ve Hwang'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
2 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPADI
Vitor Pereira ile 2 maçını da kazanan Wolves, bu maçlarda 5 gol attı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Maçın ardından taraftarlar, Vitor Pereira saha ortasına çağırarak tezahüratlarda bulundu.
Wolverhampton, Pereira öncesinde 17 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti. Wolves, önümüzdeki hafta deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.