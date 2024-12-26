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Giriş Tarihi: 26.12.2024 23:36 Son Güncelleme: 26.12.2024 23:45

Premier Lig'de Vitor Pereira fırtınası! Wolverhampton yine kazandı...

Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın teknik direktörlüğüne gelen Vitor Pereira, bugün oynanan maçta Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve İngiltere kariyerine çok hızlı başladı. Portekizli teknik adam, takımıyla çıktığı iki maçı da kazandı.

Premier Lig’de Vitor Pereira fırtınası! Wolverhampton yine kazandı...

İngiltere Premier Lig'e çok hızlı bir giriş yapan teknik direktör Vitor Pereira, Wolverhampton ile ligde 2'de 2 yaptı. Boxing Day maçında bugün Wolverhampton evinde Manchester United'ı Cunha ve Hwang'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

2 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPADI

Vitor Pereira ile 2 maçını da kazanan Wolves, bu maçlarda 5 gol attı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Maçın ardından taraftarlar, Vitor Pereira saha ortasına çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Wolverhampton, Pereira öncesinde 17 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti. Wolves, önümüzdeki hafta deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.

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Premier Lig'de Vitor Pereira fırtınası! Wolverhampton yine kazandı...
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