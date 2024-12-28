7 günde tarih yazdı

Al Shabab'tan ayrılarak 19 Aralık'ta Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başında geçen eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Ada kariyerine fırtına gibi başladı. 4 maçtır kazanamayan takımını ayağa kaldıran Pereira, ilk maçında Leicester City'yi devirirken ikinci sınavında da önceki gün Manchester United'ı yenerek 2'de 2 yaptı. Yeni takımında aldığı iki galibiyetle büyük sükseye imza atan 56 yaşındaki hoca tarihe geçti. Vitor Pereira, şimdilerde Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk iki maçını da kazanan ilk Portekizli oldu.