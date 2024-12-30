Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile önceki gün ilk idmanına çıkan teknik direktör Fatih Terim, kulübün sosyal medya hesabına iddialı açıklamalarda bulundu. "Burada olmaktan son derece mutluyum" diyen 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Al Shabab ile ilk görüşmelerimizden itibaren birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum.Birisi Prens Abdurrahman Bin Türki. Bir diğeri başkanımız Mohamad Almunajem. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi ve şöyle devam etti:Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tarihi başarılarla dolu Al Shabab'ın eski günlere dönmesi için beraberce çaba sarf edeceğiz. Yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur.Al-Shabab'ta ilk maçına çıkan Fatih Terim, sahadan galibiyetle ayrıldı. Doha'daki kampta kendisi gibi Suudi ekibi olan Damac FC ile hazırlık sınavında kozlarını paylaşan Al-Shabab karşılaşmayı 4-1 kazandı. İlk devreyi Bonaventura ve rakibin kendi kalesine attığı golle 2-1 önde tamamlayan Terim'in takımı, ikinci yarıda da Hamdallah ve Al-Saadi ile farkı açtı ve maçı rahat kazandı. Damac'ın tek sayısı Hazza Al-Ghamdi'den geldi.