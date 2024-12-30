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Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:16

Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Alanyaspor’da forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz ekibi, Eyüpspor’dan ayrılmaya hazırlanan Jonjo Shelvey’le de kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Resmi açıklama yakında yapılacak.

Serdar Dursun’un yeni takımı belli oldu

Alanyaspor'da beklediği forma şansını elde edemeyen ve yedek kulübesine mahkum kalan Serdar Dursun, Çaykur Rizespor yolunda... Orta saha ve forvete takviye yapmayı planlayan Karadeniz ekibinin Serdar Dursun'un yanı sıra Jonjo Shelvey ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deneyimli orta saha oyuncusu Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

KISA SÜREDE AÇIKLANABİLİR

Yeşil-mavili kulübün transferlerle ilgili kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor. (Milliyet)

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Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu
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