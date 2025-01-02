Başkan tedaviyi başlattı

Beşiktaş'ta olağanüstü kongreyi rekor oyla kazanan Serdal Adalı, tedaviye ilk olarak Ümraniye'den başladı. Çiçeği burnunda başkan, 29 Aralık'taki seçimin ardından üst üste üç günde de Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim döneminde,diyen Serdal Adalı, takımın içinde bulunduğu duruma dair ilk olarak teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal ile bir toplantı yapmıştı.Ardından futbolcularla tanışan ve kendileriyle yeni döneme dair görüşen Adalı, ertesi gün Topraktepe ve tesislerde görevli profesyoneller, akademi sorumlularıyla bir araya geldi.Serdal Adalı, söz konusu görüşmelerdemesajı verdi.Adalı'nın takımınocak ayı itibariyle birikeniki aylık maaşlarının pazartesigünü hesaplara yatacağınıve sonrasında bir dahabu konuda sorun yaşanmayacağınıbelirttiği öğrenildi.Yeni başkan, teknik heyetve futbolculara Rize deplasmanındagalibiyet beklediğinide dile getirdiBeşiktaş'ta futbolcular yeni yılın ilk gününde çalışma değil izin yaptı.. Ardından ise Rize'ye gidecek olan Beşiktaş, burada kampa girecek. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin de ilk maçta takımı yalnız bırakmayacağı belirtildi.