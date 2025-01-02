Kanarya’nın kralı

Profesyonelliğiyle herkesin örnek aldığı 36 yaşındaki Dusan Tadic, 2024 yılına damgasını vurdu. Geçen sezon İsmail Kartal'ın, bu dönem de Jose Mourinho'nun daima ilk tercihi olan Sırp futbolcu, yaşının çok üstünde bir performansa imza attı. Hem sağ hem de sol kanatta rahatlıkla oynayabilenTadic'i, Edin Dzeko 23 gol-5 asistle izledi. 2024 senesinde 51 karşılaşmanın 24'ünde tabelaya etki eden ve yüzde 47'sinde sahne alan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadadiyerek teklif aldığını doğrulayan deneyimli futbolcunun kontratının