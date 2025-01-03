Borçsuzluk kağıdı 13 milyon euro

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdını verebilmek adına harekete geçti. Siyah-beyazlı kulübün, söz konusu kağıt için 13 milyon Euro ödeme (473 milyon TL) yapması gerekiyor.Yönetimin, birkaç gün içeresinde ödemeleri yaparak transferin önündeki engeli kaldıracağı kaydedildi.