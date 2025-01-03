Ciro geri döndü

Tüm kulvarlarda kaydettiği 13 golle siyahbeyazlıların bu sezon en skorer oyuncusu olan Ciro Immobile sakatlığını atlattı. Son üç maçı kaçıran ve tedavisinin tamamlanmasının ardından takıma geri dönen 34 yaşındaki tecrübeli forvet, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, İtalyan yıldızı başlangıç kadrosunda sahaya sürmeyi planlıyor.. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Svensson, Al-Musrati ve Immobile kart görmeleri halinde Bodrum maçında cezalı duruma düşecek.