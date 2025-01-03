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Giriş Tarihi: 3.1.2025 23:49 Son Güncelleme: 3.1.2025 23:51

Sivasspor, Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı

Sivasspor, adı Trabzonspor ile anılan Rey Manaj ile 1.5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

DHA
Sivasspor, Rey Manaj’ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı

Sivasspor, geçen sezon kadrosuna kattığı takımın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Rey Manaj ile 1.5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1.5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı. Başkan Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişki yaptığı açıklamada "Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim" dedi.

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Sivasspor, Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzattı
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