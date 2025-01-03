Yerli operasyonu!

Transferde iç piyasaya da yönelen G.Saray, Eyüpspor'un iki yıldızını hedefine koydu: Berke Özer ve Ahmed Kutucu…
Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı teknik direktör Okan Buruk'un 24 yaşındaki kaleci Berke'yi çok istediği aktarıldı.
Hücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu için şartları zorladığı bildirildi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız A Spor'a yaptığı açıklamada,
"G.Saray dahil büyük takımlar Ahmed Kutucu ve Berke Özer için bilgi aldı. Ancak resmi bir teklif yok. Fenerbahçe'nin Berke'de sonraki satıştan %40 payı var"
dedi.