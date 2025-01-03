Yerli operasyonu!

Transferde iç piyasaya da yönelen G.Saray,Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı teknik direktörHücumda da yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu için şartları zorladığı bildirildi."G.Saray dahil büyük takımlar Ahmed Kutucu ve Berke Özer için bilgi aldı. Ancak resmi bir teklif yok.dedi.