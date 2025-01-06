Farkın futbolla alakası yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatay maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ağır ifadeler kullandı. "Galatasaray ile olan 8 puanlık fark kapanır mı?"
sorusuna sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, "Neden gerçeği saklıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Puan farkı oynanan futboldan mı kaynaklı! Gerçeği konuşun. Bunu artık bana sormayın!"
cevabını verdi. "Bu maçın 2-1 bitmesi garip" yorumunu yapan Mourinho, sözlerine şöyle devam etti: Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim."
GALATASARAY MAÇINDA SÜREKLİ AYNI KELİMEYİ DUYDUM: SKANDAL!
"
35 yıllık kariyerimde böylesini hiç görmedim. Anlaşılır değil, sınırların ötesinde bu. Tek başına bir kulübün bu sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Oynadığımız 'toksik' (zehir) ligi biliyoruz.
Eyüpspor ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Türkçe bilmiyorum ama bazı kelimeleri öğrenebiliyorum çok fazla duydukça. Dün de (önceki gün) sürekli aynı kelimeyi duydum; skandal, skandal, skandal... Bazılarınızın hoşuna gidiyor. En kötüsü şu, kazananın da hoşuna gidiyor.
Bu şekilde her koşulda ne olursa olsun kazanmak en kötüsüdür."
'DİZİ İZLERİM DAHA İYİ!'
Mourinho, G.Saray-Göztepe maçına da göndermede bulundu. Portekizli hoca, "Hatayspor'un maçını seyretmeyi, dünkü (önceki gün) skandalı izlemeye tercih ederim.
Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim" dedi.
BÜYÜK KAVGA
Fenerbahçe-Hatayspor maçında skor 1-1'e gelince stadın bir kısmı 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Diğer bir grup, bunu ıslıklarla protesto etti. Ayrıca bir tribünde Fenerbahçeli futbolseverler, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga edenleri, diğer sarı-lacivertli taraftarlar ayırmakta zorlanırken polis olaylara müdahale etti. Bu arada Fenerbahçeli yöneticilerin oturduğu tribünün yanındaki F.Bahçeliler de yönetime tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ise maçta yoktu.