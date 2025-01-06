Farkın futbolla alakası yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatay maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ağır ifadeler kullandı.sorusuna sinirlenen Portekizli çalıştırıcı,cevabını verdi. "Bu maçın 2-1 bitmesi garip" yorumunu yapan Mourinho, sözlerine şöyle devam etti: Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim."35 yıllık kariyerimde böylesini hiç görmedim. Anlaşılır değil, sınırların ötesinde bu. Tek başına bir kulübün bu sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum.Eyüpspor ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Türkçe bilmiyorum ama bazı kelimeleri öğrenebiliyorum çok fazla duydukça. Dün de (önceki gün) sürekli aynı kelimeyi duydum; skandal, skandal, skandal... Bazılarınızın hoşuna gidiyor.Bu şekilde her koşulda ne olursa olsun kazanmak en kötüsüdür."Mourinho, G.Saray-Göztepe maçına da göndermede bulundu. Portekizli hoca,Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim" dedi.Fenerbahçe-Hatayspor maçında skor 1-1'e gelince stadın bir kısmı 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Diğer bir grup, bunu ıslıklarla protesto etti. Ayrıca bir tribünde Fenerbahçeli futbolseverler, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga edenleri, diğer sarı-lacivertli taraftarlar ayırmakta zorlanırken polis olaylara müdahale etti. Bu arada Fenerbahçeli yöneticilerin oturduğu tribünün yanındaki F.Bahçeliler de yönetime tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ise maçta yoktu.