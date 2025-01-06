Torreira iyi aktör!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. G.Saray-Göztepe karşılaşmasını ima ederek, "Galatasaray maçında Göztepe'nin verilmeyen net penaltısı ve bizim Eyüpspor maçında verilmeyen penaltımız… Bugün puan farkı 4'tü!Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart ama veremiyor!Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın istiyoruz.En son Dünya Kupası'ndan önce görmüşler. Bütün bunlar tesadüf mü" dedi.Takımın kenetlendiğini de vurgulayan Ilıcalı, "Oyuncular bu puan farkının kapanabileceğini biliyorlar, maçlara asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız, ara kapanacak. İnanıyoruz" ifadelerini kullandı.