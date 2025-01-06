Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. G.Saray-Göztepe karşılaşmasını ima ederek, "Galatasaray maçında Göztepe'nin verilmeyen net penaltısı ve bizim Eyüpspor maçında verilmeyen penaltımız… Bugün puan farkı 4'tü! Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor. Eğitimini almış.
Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart ama veremiyor! Yönetim olarak karar verdik, yarın (bugün) acil durum toplantısı yapacağız.
Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın istiyoruz. Galatasaray 2.5 senedir kırmızı kart görmüyor evinde.
En son Dünya Kupası'ndan önce görmüşler. Bütün bunlar tesadüf mü" dedi.
OYUNCULARIMIZ İNANIYOR
Takımın kenetlendiğini de vurgulayan Ilıcalı, "Oyuncular bu puan farkının kapanabileceğini biliyorlar, maçlara asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız, ara kapanacak. İnanıyoruz" ifadelerini kullandı.