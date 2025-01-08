Fenerbahçe’den transfere dev bütçe!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın arkasında 8 puan farkla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda kadro kalitesini yukarı çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig ve Avrupa Ligi mücadelesinde takımın kadro genişliğini de önemseyen sarı-lacivertlilerde planlama yapıldı.

Hürriyetin haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin transfer için yaklaşık 40 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Talisca transferinde sona yaklaşırken sol bek ve iki stoper hamlesi daha yapacak.