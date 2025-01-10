Beşiktaş’tan Angel Correa hamlesi geliyor! Serdal Adalı devreye girecek...

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve kupada Sivasspor'u mağlup ederek moral bulan Beşiktaş bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Hücum hattı için kanat-forvet takviyesi planlayan siyah-beyazlılar, Angel Correa'yı listesine dahil etti.
Atletico Madrid'in Arjantinli kanat oyuncusu, daha önceki dönemlerde de sıkça Beşiktaş'la anılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo ile kuvvetli ilişkileri olan başkan Serdal Adalı, bu transferde aktif rol oynayacak.
Yönetim, kısa süre içerisinde teknik direktörü belirlemeyi, hemen ardından da Correa için hamle yapmayı planlıyor. 29 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon düzenli olarak oynamadı ve toplamda 834 dakika sahada kaldı. Ancak kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yıldız futbolcu, 5 gol ve 2 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.