Beşiktaş’tan Angel Correa hamlesi geliyor! Serdal Adalı devreye girecek...

Yönetim, kısa süre içerisinde teknik direktörü belirlemeyi, hemen ardından da Correa için hamle yapmayı planlıyor. 29 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon düzenli olarak oynamadı ve toplamda 834 dakika sahada kaldı. Ancak kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yıldız futbolcu, 5 gol ve 2 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.