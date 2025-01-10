İngiliz devine 50 milyon euro’luk stoper!

İngiltere Premier Lig'de 34 puanla 6. sırada yer alan Manchester City lider Liverpool'un 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında epey yara aldı.

Bu sezon hayal kırıklıkları yaşayan Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi devre arası transferleri için atağa kalktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre maviler stoper rotasyonuna, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'ı transfer etmeye hazırlanırken bu transfer için kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 50 milyon euro çıkacağı belirtildi

Özbek futbolcu 2023 yazında Belarus ekibi Energetik-BGU'dan 100 bin Euro'ya Lens'a transfer olmuştu. 20 yaşındaki savunmacı Fransız ekibiyle bu sezon 16 maçta 1219 dakika görev aldı ve 1 asist kaydetti.