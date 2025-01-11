Samsunspor’a tek gol yetti!

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor evinde Reeder Samsunspor'u konuk etti.

Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip henüz 43. saniyede topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kayserispor gol sonrası oyun üstünlüğünü ele alsa da gol çıkaramadı ve ilk yarı 1-0 Samsunspor'un üstünlüğüyle noktalandı. Dengede geçen ikinci yarıda da başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 36'a çıkaran Samsunspor 3. sırada yer alırken, Kayserispor ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Reeder Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

24. dakikada sol kanattan Bola'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Cardoso'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak, yeniden oyun alanına döndü.

51. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

64. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta kafa topuna hareketlenen Marius Mouandilmadji'nin vuruşu kaleci Onur'da kaldı.

90+4. dakikada sağ kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortada top sonrası Samsunspor ceza sahası içinde karambol yaşandı. Boa Morte'nin vuruşunda kaleci Okan'dan dönen topu Samsunspor savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.