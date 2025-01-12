İkinci perde

Süper Lig tarihinin 15 galibiyet- 2 beraberlikle en iyi başlangıcını yapan Galatasaray, ilk devrenin son maçında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı rakibinden ligde rövanşı almayı hedefleyen sarıkırmızılı takım, 8 puanlık farkı da korumaya çalışacak.Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.