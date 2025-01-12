İkinci perde

Süper Lig tarihinin 15 galibiyet- 2 beraberlikle en iyi başlangıcını yapan Galatasaray, ilk devrenin son maçında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı rakibinden ligde rövanşı almayı hedefleyen sarıkırmızılı takım, 8 puanlık farkı da korumaya çalışacak. Sezonu kapatan Mauro İcardi dışında Gabriel Sara, sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.
Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. Ev sahibi Başakşehir'de ise savunmada Ba ve orta sahada Crespo ile Berat cezası, Duarte de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.