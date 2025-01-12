Okan Buruk’tan Mertens ve Muslera açıklaması!

'REKOR KIRMAK İÇİN DEĞİL, ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇIKILMIŞ BİR YOL'

Namağlup şampiyonlukla ilgili düşünceleri sorulan Buruk, "Geçen sene de hedefimiz buydu. Hep kazanmak için oynuyoruz. Tek tek gidiyoruz. Maç size ne getirecek bilemiyorsunuz. Kadro olarak, oyun olarak iyiyiz. Konsantre şekilde olduğumuzda çok daha iyi oynuyoruz. Zor maçları iyi, kolay maçları zor oynuyoruz. Bütün maçları kazanmak isteyeceğiz. Burada bir yarış var. Her takım kendini yukarı çekmeye çalışıyor. Bu arada rekorlar da kırıyoruz. Rekor kırmak için değil şampiyon olmak için çıkılmış bir yol" diye konuştu.

Mertens ve Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin uzatılıp, uzatılmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Mertens ve Muslera bizim için önemli. Geçen sene de aynı performansları sürdürdüler. Onlar bu performansta olduğu sürece Galatasaray'ın kapısı her zaman açık. Soyunma odası için çok önemli. Muslera takımın önemli etkenlerinden biri. Bizim de soyunma odasında elimiz ayağımız. Türk futboluna da önemli katkılar yaptı. İsteğimiz bizle birlikte aynı performansı verdikleri sürece devam etmeleri. Geçen sezon, sezon sonuna doğru bu görüşmeleri yapmıştık, sezonu en iyi şekilde tamamlayıp, oyuncularla, yönetimle birlikte karar vereceğiz. İkisi de değerli. Onların istediği yerde onlarla olmak Galatasaray için büyük bir mutluluk olur."

'HEM SAVUNMAYA HEM HÜCUMA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR'

Nelsson'un kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu, kazanılan iki şampiyonlukta önemli katkılar verdiğini belirten Buruk, "Nelsson bizim için önemli. Bir sonraki maç belki o oynayacak. Savunma rotasyonunda bizim için önemli. Girdiği maçlarda katkı veriyor. Oynama isteği var. Bazen oyuncularda, oynamadığı yerden başka takıma gidip oynayayım düşüncesi ortaya çıkabiliyor. İki şampiyonlukta payı var. Burada devam ettiği sürece formanın adaylarından birisi olacak. Hem savunmaya hem hücuma düşündüğümüz oyuncular var" şeklinde konuştu.

'SARA'YI RİSKE ETMEMEK İÇİN DÜŞÜNMEDİK'

Başakşehir ile kupada oynanan karşılaşmada sakatlanan Gabriel Sara'nın durumu hakkında bilgilendirme yapan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sara, penaltı pozisyonunda bir darbe aldı. O sakatlığı takip edeceğiz. Klinik olarak ağırları çok şiddetli değil. MR'da zorlanma olduğu açık. Bu maçta riske etmemek için düşünmedik. En kısa zamanda sahaya döndürmek için denemelerimiz olacak. Hafta hafta takip edeceğiz. Geri dönüşler, oyuncuya göre değişiyor. Bazıları daha hızlı dönüyor. Sara da en büyük şansımız sağ ayağının sakat olması. Önümüzdeki haftalarda doğru şekilde göreceğiz. Gereksiz riske atmak istemiyoruz."

'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ ÇOK FAZLA OYUNCU VAR'

Transferde görüştükleri oyuncular olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Görüştüğümüz oyuncular var. Burada önce kulüplerine saygı duymak gerekiyor. Bu transferleri bir şekilde yürüyoruz. Türk mü olur yabancı mı olur… Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer yarın resmen başlıyor. Ondan sonra 1 aylık bir süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var" dedi.

'FLORYA'DAKİ ANTRENMAN SAHALARI BİZİ MOTİVE ETMİYOR'

Her şeyin dört dörtlük olmasıyla birlikte Kemerburgaz Tesisleri'ne geçeceklerini belirten Buruk, şöyle konuştu:

"Tesislere, oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor. İyi olacak diye düşünüyoruz. Florya'daki antrenman sahaları bizi motive etmiyor. Performansı yukarı çekmek için Kemerburgaz'daki sahalar iyi olacak bizim için. Orası dört dörtlük olduğu anda geçme talebimiz var."

'HAKEM O KONUDA HAKLIYDI'

Maçın hakemiyle ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Hücuma geçerken pozisyonu kesti. Bana sarı kart verdi. O konuda haklıydı. Ekstra bir tepki verdim. Maçta kırmızı kartta çıkabilirdi" diye konuştu.

'TORREİRA HERKESİN GIPTA İLE BAKTIĞI BİR OYUNCU'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira ile ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılan Okan Buruk, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı bir oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından birisi. Muslera gereken cevabı verdi. Torreira bizim için önemli, işini doğru şekilde yapıyor. Ligde orta sahada çok kaliteli oyuncular var. Oyuncular üzerinden çok fazla konuşulmasını doğru bulmuyorum."