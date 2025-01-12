Samsunspor kısa kesti!

Bu sezon yeniden mücadele ettiği Süper Lig'de fırtına gibi esen Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda yenerek puanını 36'ya yükseltti. Düşme hattındaki ev sahibi takım ise 8. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı. İşte maçın önemli pozisyonları:48. dakikada Bahoken'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. 51'de Soner Aydoğdu'nun şutunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi. 90+4'üncü dakikada Samsunspor ceza sahası içinde karambol yaşandı. Boa Morte'nin vuruşunda kaleci Okan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.Kayserispor taraftarı, maçın ardından futbolculara tepki gösterirken teknik heyeti de istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı takımın hocası Sinan Kaloğlu konuyla ilgili soruya, "Taraftar her zaman haklıdır ancak birazcık hakkaniyetli davranılması lazım. Geldiğimiz ilk günden beri biz bu protestoları yiyoruz. Hoca grubu olarak rahat da değiliz. Bu takımı 3 puandan 16 puana getirmişiz. Son 11 haftaya baktığımızda kötü bir yerde değiliz. Biz de üzgünüz, futbolumuzun karşılığını alamıyoruz. Ekibimle beraber 24 saat kulüpteyiz. Her şeyle ilgileniyoruz. Bizim de yapacaklarımızın sınırı var. Biz sahaya giremeyiz. Oyuncu kardeşlerimizin saha içinde bir şeyleri değiştirmesi lazım" cevabını verdi.