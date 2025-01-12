Sen olmasan yandık!

Bu sezon kötü giden Beşiktaş'ın en başarılı isimleri arasında yer alan kaptan Mert Günok, dün akşam da kalesinde devleşti. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven toplamda 4 kritik müdahaleye imza attı.Kaptan, son 3 karşılaşmada toplam 13 kez rakip forvetlere geçit vermedi. Kartal, bu maçlarda Çaykur Rizespor ile berabere kalırken Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Dün geceki Bodrum mücadelesi ise 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Mert'e övgüler yağdırdı.