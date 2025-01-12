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Giriş Tarihi: 12.1.2025

Sen olmasan yandık!

Mert Günok, mücadele 0-0 giderken rakibin ataklarına tek başına göğüs gerdi. Dün akşam 4, son 3 karşılaşmada ise toplam 13 kurtarışa imza attı. Taraftar bu başlığı verdi

Sen olmasan yandık!
Bu sezon kötü giden Beşiktaş'ın en başarılı isimleri arasında yer alan kaptan Mert Günok, dün akşam da kalesinde devleşti. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven toplamda 4 kritik müdahaleye imza attı. Kurtarışların 3'ünü maç 0-0 beraberlikle giderken yapan Mert'in Puşcaş'ın golünde ise yapabileceği bir şey yoktu. Kaptan, son 3 karşılaşmada toplam 13 kez rakip forvetlere geçit vermedi. Kartal, bu maçlarda Çaykur Rizespor ile berabere kalırken Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Dün geceki Bodrum mücadelesi ise 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Mert'e övgüler yağdırdı.
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Sen olmasan yandık!
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